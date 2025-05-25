الهلال يستعيد مهاجمه قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

الأحد، 25 مايو 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو لاعب الهلال السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال سيستعيد مهاجمه ماركوس ليوناردو قبل افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

وينطلق مشوار الهلال في مونديال الأندية بمواجهة الفريق الملكي يوم 18 يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن المهاجم البرازيلي دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي يوم الجمعة، بعد إصابته بالعضلة الضامة.و

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وتعرض ليوناردو للإصابة خلال التدريبات الجماعية قبل مباراة العروبة ضمن الجولة الـ31 من الدوري السعودي يوم 12 مايو الجاري.

وغاب البرازيلي بسبب هذه الإصابة عن مباريات الهلال ضد العروبة والفتح والوحدة.

ومن المرجح أن يغيب ليوناردو عن لقاء فريقه ضد القادسية، الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

ولعب ليوناردو مع الهلال الموسم الجاري 38 مباراة، منها 24 مباراة في الدوري السعودي، 11 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و3 في كأس الملك.

سجَّل خلالها 25 هدفًا في جميع المسابقات التي شارك فيها وصنع 3 أهداف.

ماركوس ليوناردو الهلال ريال مدريد كأس العالم للأندية
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