كاف يكشف التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأحد، 25 مايو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية الإفريقية الجديد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحصد الفائز بنهائي النسخة الحالية الكأس الجديدة.

ويلتقي نهضة بركان مع سيمبا التنزاني في المباراة النهائية.

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مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز نهضة بركان على ملعبه بهدفين دون رد.

وتقام مباراة الإياب مساء اليوم على ملعب سيمبا.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد الفوز على نهضة بركان.

وكان كاف قد سبق له وصمم كأسا جديدة لبطولة السوبر الإفريقي والتي أقيمت مع بداية الموسم الجاري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي الأخير على حساب الأهلي بركلات الترجيح بركلات الترجيح.

كما صمم كاف شكلا جديدا لكأس دوري أبطال إفريقيا وسيتم تسليمه للفائز باللقب خلال الموسم الحالي ما بين بيراميدز وماميلودي صنداونز.

كأس الكونفدرالية
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