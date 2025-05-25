4 أرقام قياسية تنتظر صلاح في ختام الدوري الإنجليزي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه كريستال بالاس يوم الأحد.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين أمام كريستال بالاس ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور.

صلاح يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 185 هدفا، بفارق هدفين عن أندي كول صاحب الـ187 هدفًا في المركز الرابع.

وأسهم صلاح في تسجيل 46 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (28 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)، وهو رقم قياسي لموسم من 38 جولة.

ويسعى النجم المصري الآن لتحطيم الرقم القياسي للمواسم التي لعبت من 42 جولة، الذي حققه أندي كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة بمجموع 47 هدفا).

فيما يحتاج صلاح لصناعة هدفين لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

إذ صنع كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 لصلاح هذا الموسم.

ويبدو صلاح في طريقه لتحقيق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري.

فقد سجل النجم المصري 28 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مع وصول الموسم للجولة الأخيرة.

صلاح في طريقه لبدء كل مباريات الدوري الـ38 مع الريدز لأول مرة في مسيرته.

وقد يصبح أيضًا اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يبدأ 50 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 33 هدفا، بينما صنع 23.

ويختتم نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 400 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.