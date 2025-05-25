رئيس الأوليمبي يكشف لـ في الجول هوية المدرب الأقرب بعد رحيل سمير إلى الزمالك

كشف ناصر الشاذلي رئيس النادي الأوليمبي عن هوية المدرب الجديد الأقرب لخلافة أحمد سمير الذي انتقل إلى الجهاز الفني للزمالك.

وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أحمد ساري يقترب من تولي قيادة الفريق خلفا لأحمد سمير".

وكان سمير قد اعتذر للنادي الأولمبي عن عدم استكمال العمل معه وسدد الشرط الجزائي المقدر بشهرين من العقد.

وانضم سمير للجهاز الفني للأبيض في منصب المدرب المساعد رفقة الجهاز الفني لأيمن الرمادي. (طالع التفاصيل)

وتولى المدرب العام محمد صلاح إدارة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال رئيس النادي الأولمبي في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "فوجئنا بقرار رحيل المدير الفني أحمد سمير والفريق في موقف صعب وامامنا مباريات حاسمة من أجل الصعود".

وأضاف "رفضت الجلوس معه للاعتذار والمدرب طلب من مدير الكرة الاستمرار ليوم الاحد وخوض لقاء الفريق المقبل وهو ما رفضناه".

وأكمل "هناك تعاقد مع النادي وهناك شرط جزائي شهرين وعليه ان يدفع الشرط الجزائي".

وأتم "محمد صلاح المدرب العام هو من سيتولى المهمة في الفترة المقبلة وندعمه بقوة".

وحصل سمير على 8 نقاط في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين من 6 مباريات.