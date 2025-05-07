انضمام القباني وحازم وعبد العزيز.. تعرف على الجهاز الفني الكامل لـ الزمالك

اكتمل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك وذلك بعد إعلان تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا.

وأعلن الزمالك عن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك، وكذلك أعلن تعيين وائل القباني مديرا للكرة خلفا لعبد الواحد السيد.

كما انضم الثنائي أحمد سمير وحازم إمام "الصغير" للجهاز الفني في منصب المدرب المساعد.

وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى.

ليكون الجهاز الفني للزمالك بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني

أيمن عبد العزيز المدرب العام

وائل القباني مدير الكرة

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علال محلل الأداء

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.