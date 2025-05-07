انضمام القباني وحازم وعبد العزيز.. تعرف على الجهاز الفني الكامل لـ الزمالك

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 14:43

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن الرمادي

اكتمل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك وذلك بعد إعلان تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا.

حازم إمام

النادي : معتزل

أحمد سمير

النادي : معتزل

وائل القباني

النادي : معتزل

الزمالك

وأعلن الزمالك عن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك، وكذلك أعلن تعيين وائل القباني مديرا للكرة خلفا لعبد الواحد السيد.

كما انضم الثنائي أحمد سمير وحازم إمام "الصغير" للجهاز الفني في منصب المدرب المساعد.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مدربا للفريق الزمالك يعلن رحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة.. والقباني بدلا منه رحيل بيسيرو

وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى.

ليكون الجهاز الفني للزمالك بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني

أيمن عبد العزيز المدرب العام

وائل القباني مدير الكرة

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علال محلل الأداء

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

الزمالك أيمن الرمادي الدوري المصري
نرشح لكم
الأولمبي لـ في الجول: على أحمد سمير أن يدفع الشرط الجزائي قبل رحيله لـ الزمالك الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مدربا للفريق الزمالك يعلن رحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة.. والقباني بدلا منه رحيل بيسيرو التظلمات لـ في الجول: لم نصدر القرار بشأن القمة.. وكل ما يقال غير صحيح مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا وقمة سعودية رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد
أخر الأخبار
الأولمبي لـ في الجول: على أحمد سمير أن يدفع الشرط الجزائي قبل رحيله لـ الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يستعيد أكي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انضمام القباني وحازم وعبد العزيز.. تعرف على الجهاز الفني الكامل لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن رحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة.. والقباني بدلا منه 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته