معتصم سالم: هذا هو الفارق بين بيراميدز والأهلي في مواجهة صنداونز

أبدى معتصم سالم نائب المدير الرياضي بنادي بيراميدز رضاه عما قدمه الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال سالم في تصريحاته لقناة دي إم سي: "النتيجة جيدة أمام فريق يشيد به الجميع وخاض النهائي عدة مرات من قبل ويملك الخبرة والقدرة على اللعب خارج ملعبه أفضل".

وأضاف "بيراميدز تمكن من فرض أسلوب لعبه ولم يسمح باستغلال المساحات".

وتابع "النتيجة جيدة ولكن التاريخ لا يتذكر المركز الثاني، ومهما قدمنا في المباراة الأولى تظل الثانية مهمة للغاية".

وبسؤاله عما إذا كان بيراميدز قد استفاد من أخطاء الأهلي أمام صنداونز قالأ: "بالتأكيد شاهدنا المباريات السابقة واستفدنا منها ولكن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في جنوب إفريقيا".

وأوضح "الأهلي كان يلعب على المرتدات صراحة وهذا هو الاختلاف بين أسلوبه وأسلوبنا. لعبنا بنفس الطريقة مع بعض الواجبات الدفاعية الإضافية والميزة التي يملكها بيراميدز أنه سجل هناك".

أما عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم 28 مايو بين مباراتي صنداونز قال: "الموقف صعب فالسفر لجنوب إفريقيا مدته 10 ساعات ونلعب مباراة نهائية تمثل ضغطا عصبيا وذهنيا كبيرا غير الجهد البدني".

وتابع "وسط ذلك نلعب مباراة كبيرة تحدد مصير بطولة الدوري أمام فريق ينافس على التأهل للكونفدرالية. كذلك المباراة في الإسماعيلية مما يزيد الأمر صعوبة".

وواصل "لدينا بعد ذلك نهائي كأس مصر أيضا، نلعب على 3 بطولات في وقت قصير للغاية. أتمنى أن ينظر المسؤولين للأمر من هذا المنطلق. يجب مراعاة الإجهاد وضغط المباريات".

واختتم "أتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بالطبع لأن عدم خروج بطولة إفريقيا من مصر سيكون شيئا جميلا للكرة المصرية وأتمنى أن يساعد المسؤولون في ذلك".

وخطف بيراميدز تعادلا ثمينا في الدقيقة 90+5 أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25 بنتيجة 1-1 في ملعب لوفتس فيرسفيلد.

سجل هدف صنداونز لوكاس ريبيرو، فيما خطف وليد الكرتي هدف التعادل القاتل لبيراميدز.

ويمتلك بيراميدز فرصة التتويج باللقب القاري لأول مرة عندما يستضيف صنداونز يوم السبت المقبل على ملعبه الدفاع الجوي لقاء الإياب.

حينها سيكون السماوي في حاجة للفوز بأي نتيجة أو الحفاظ على التعادل السلبي من أجل وضع يديه على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وزيادة رصيد الألقاب المصرية لـ 19 وليكون رابع فريق مصري يحصد لقب الأميرة السمراء.

ويلعب بيراميدز في مباراة العودة ضد صنداونز يوم الأحد الموافق 1 يونيو، ثم يلاقي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو.