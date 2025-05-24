مؤتمر مدرب صنداونز: تقييمكم اختلف بسبب هدف الكرتي.. والأبطال يظهرون في الوقت الصعب

أبدى ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي اعتقاده بقدرة فريقه على حسم نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي: "نحتاج لقوة العقلية لأن كل شيء لا يزال مفتوحا. بيراميدز يعرف ذلك أيضا".

وأضاف "الفريق الأفضل سيفوز في مباارة العودة، وسنلعب بنفس الطريقة التي نلعب بها كل المباريات، ويجب أن نظهر الرغبة الأكبر".

وتابع "الأبطال يظهرون في الأوقات الصعبة، فمن السهل أن تصبح بطلا في الأوقات الجيدة".

وواصل "يجب أن نسجل هدفا واحدا على الأقل، وحتى لو سجل بيراميدز سنواصل البحث عن التعادل".

واختتم "تقييمكم لنا اختلف في آخر 10 ثوانٍ. هذا هو جمال وقبح كرة القدم في الوقت ذاته. لو لم يدخل مرمانا هذا الهدف لقال الجميع إن المدرب كان رائعا واتخذ القرارات الصائبة".

وخطف بيراميدز تعادلا ثمينا في الدقيقة 90+5 أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25 بنتيجة 1-1 في ملعب لوفتس فيرسفيلد.

سجل هدف صنداونز لوكاس ريبيرو، فيما خطف وليد الكرتي هدف التعادل القاتل لبيراميدز.

ويمتلك بيراميدز فرصة التتويج باللقب القاري لأول مرة عندما يستضيف يوم السبت المقبل على ملعبه الدفاع الجوي لقاء الإياب.

حينها سيكون السماوي في حاجة للفوز بأي نتيجة أو الحفاظ على التعادل السلبي من أجل وضع يديه على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وزيادة رصيد الألقاب المصرية لـ 19 وليكون رابع فريق مصري يحصد لقب الأميرة السمراء.