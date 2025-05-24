للمرة الثانية.. وليد الكرتي يسجل في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 24 مايو 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - صنداونز

سجل المغربي وليد الكرتي نجم بيراميدز هدفا في غاية الأهمية لفريقه، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الهدف الذي أتى في الدقيقة 94 جعل النتيجة 1-1 في بريتوريا، ليعوض تأخر بيراميدز ويتركه في وضع أفضل قبل إياب الأول من يونيو في القاهرة.

الهدف هو الثاني للكرتي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد هدفه في سداسية بيراميدز أمام جي كي يو في الدور التمهيدي الأول.

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وهو الثالث له هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد هدفه أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة.

كذلك هو الثالث مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا عموما في آخر نسختين.

وليست هذه أول مرة يسجل فيها الكرتي في نهائي دوري الأبطال.

حيث سبق للمغربي تسجيل هدف الفوز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام الأهلي.

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