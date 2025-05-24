مؤتمر يوريشيتش: فخور بما قدمناه ضد صنداونز.. وبيراميدز يحارب بمفرده دون دعم

السبت، 24 مايو 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

كرونسلاف يوريتشيتش - بيراميدز

أبدى كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز فخره بما قدمه لاعبيه في التعادل مع صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد أن فريقه يحارب بمفرده فقط.

وخطف بيراميدز نقطة تعادل في الثواني الأخيرة أمام صنداونز قبل الحسم يوم السبت المقبل.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "فخور للغاية بالأداء الذي قدمه فريقي في مواجهة فريق كبير بحجم صنداونز صاحب الخبرات الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "قدمنا مباراة غاية في القوة وكنا الأفضل في أغلب أوقات اللقاء ولولا سوء الحظ لسجلنا العديد من الأهداف وهدف الكرتي بمثابة مكافأة لهذا الفريق البطل صاحب الشخصية العظيمة".

وأكمل "حزين لضياع عدة فرص ولكن سعيد بالتعادل والأداء الرائع للاعبين وشخصيتهم الرائعة وعودتهم القوية رغم التأخر بهدف، وهذه هي الشخصية التي نعمل على بنائها منذ أن توليت المهمة".

وشدد "العودة في المباريات والتسجيل والفوز تكرر كثيرا هذا الموسم في الدوري والبطولة القارية وهو ما يعبر عن شخصية مثالية اللاعبين".

وأردف "اللاعبون كانوا أبطالا ويستحقون التحية على أدائهم الرائع، ولكن في النهاية لم نحقق أي شيء حتى الآن وما حدث أننا أنهينا الشوط الأول فقط وأمامنا شوط ثاني في مصر بعد أسبوع فقط ولابد معه من الفوز وحصد اللقب الغالي".

وأتم "بيراميدز لا يحصل على أي دعم من أحد في مصر ويحارب بمفرده فقط في مختلف البطولات رغم أنه يمثل مصر في أهم بطولة في القارة، وعلينا بعد 48 ساعة فقط التوجه إلى الإسماعيلية لخوض مباراة حاسمة في الدوري أمام سيراميكا تحدد بطل الدوري ولابد من أن يلعبها الأساسيون نظرا لأهميتها، وكان من الأولى مساندة بيراميدز في النهائي القاري حتى يحقق اللقب لمصر".

سجل هدف صنداونز لوكاس ريبيرو، فيما خطف وليد الكرتي هدف التعادل القاتل لبيراميدز.

ويمتلك بيراميدز فرصة التتويج باللقب القاري لأول مرة عندما يستضيف يوم السبت المقبل على ملعبه الدفاع الجوي لقاء الإياب.

حينها سيكون السماوي في حاجة للفوز بأي نتيجة من أجل وضع يديه على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وزيادة رصيد الألقاب المصرية لـ 19 وليكون رابع فريق مصري يحصد لقب الأميرة السمراء.

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