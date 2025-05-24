بهدف في الـ+95.. سندرلاند يهزم شيفيلد بسيناريو جنوني ويعود للدوري الإنجليزي

السبت، 24 مايو 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

توم واتسون لاعب سندرلاند يحتفل بهدف الفوز على شيفيلد

عاد سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 8 سنوات عن المسابقة وذلك بعد الفوز على شيفيلد يونايتد.

وفاز سندرلاند بطريقة جنونية على شيفيلد 2-1 في المباراة الفاصلة بينهما لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

تأخر سندرلاند في النتيجة بهدف سجله شيفيلد في الدقيقة 25 عن طريق تايريس كامبل.

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ثم تعادل سندرلاند في الدقيقة 78 بهدف سجله إليازر مايندا.

وفي الدقيقة +95 سجل سندرلاند هدف الفوز القاتل بطريقة رائعة من توم واتسون مستغلا خطأ لاعبي شيفيلد في التمرير، ليضع الكرة بتسديدة أرضية متقنة في الشباك.

ويحتفل مع جماهير فريقه ويودعهم قبل رحيله الموسم المقبل إلى برايتون.

شهدت المباراة مشاركة جوب بيلينجهام شقيق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، وساهم في تأهل فريقه سندرلاند للدوري الإنجليزي.

وبذلك يكون سندرلاند ثالث المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد ليدز يونايتد وبيرنلي.

بينما هبط كل من ليستر سيتي وساوثامبتون وإبسويتش تاون.

سندرلاند شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي
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