في +95.. رأسية الكرتي تخطف تعادلا مثيرا لـ بيراميدز أمام صنداونز بنهائي أبطال إفريقيا

السبت، 24 مايو 2025 - 18:02

كتب : إسلام أحمد

بيراميدز - صنداونز - نهائي أبطال إفريقيا

خطف بيراميدز تعادلا ثمينا في الدقيقة 90+5 أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25 بنتيجة 1-1 في ملعب لوفتس فيرسفيلد.

سجل هدف صنداونز لوكاس ريبيرو، فيما خطف وليد الكرتي هدف التعادل القاتل لبيراميدز.

ويمتلك بيراميدز فرصة التتويج باللقب القاري لأول مرة عندما يستضيف يوم السبت المقبل على ملعبه الدفاع الجوي لقاء الإياب.

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حينها سيكون السماوي في حاجة للفوز بأي نتيجة من أجل وضع يديه على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه وزيادة رصيد الألقاب المصرية لـ 19 وليكون رابع فريق مصري يحصد لقب الأميرة السمراء.

التشكيل

دفع كاردوزو المدير الفني لصنداونز بقوته الهجومية بـ 4 لاعبين أصحاب نزعة هجومية أبرزهم البرازيلي لوكاس ريبيرو.

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بدأ فيستون ماييلي في هجوم بيراميدز ومن خلفه إبراهيم عادل، فيما غاب مصطفى فتحي بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

بادر بيراميدز بالهجوم مبكرا على مرمى رونوين ويليامز، في الدقيقة 5 أرسل أحمد عاطف عرضية أرضية سددها إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالمدافع وتهادت في يد الحارس وسط مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد.

بعد 5 دقائق حاول لاعبو صنداونز شن هجمة مرتدة سريعة بـ 3 تمريرات وأطلق إكرام راينرز تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الشناوي ببراعة لركنية.

عاد بيراميدز للتهديد مجددا وكان أقرب للتسجيل، فأرسل عادل بينية أرضية لماييلي الذي سدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 16.

وقاد إبراهيم عادل بنفسه فرصة جديدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وتابعها عادل بعرضية أرضية لماييلي الذي سدد لكن كرته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية في الدقيقة 19.

هدأت أحداث المباراة قليلا إذ حاول لاعبو صنداونز التماسك دفاعيا واللعب على التمريرات الطولية من خلف خط دفاع بيراميدز.

وتألق ويليامز في التصدي لركلة حرة نفذها محمد الشيبي لكن سرعان ما أشهر الحكم المساعد رايته عاليا معلنا وجود تسلل على ماييلي الذي تداخل في الكرة وقت تنفيذها في الدقيقة 34.

كاردوزو قرر إجراء أول تغيير لتعديل مشاكل فريقه في وسط الملعب فأشرك جايدن آدامز بدلا من تاشريك ماتيوس في الدقيقة 37.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل محمد حمدي عرضية رائعة من الجهة اليسرى لكن ماييلي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول سلبيا رغم محاولات بيراميدز.

في الشوط الثاني سدد أحمد عاطف "قطة" كرة ضعيفة على الطائر من لمسة واحدة من داحل منطقة الجزاء مرت دون خطورة في أول دقيقة.

وسرعان ما تحصل نفس اللاعب على أول بطاقة صفراء في اللقاء بداعي إهدار الوقت بعد ثواني معدودة.

في الدقيقة 55 توغل لوكاس ريبيرو وسدد كرة تألق الشناوي وتصدى لها وتابعها أوبيري موديبا بتسديدة تصدى لها الدفاع لتعود لريبيرو مجددا ويسدد كرة مقوسة قوية على يمين الشناوي مسجلا أول أهداف اللقاء.

استحوذ لاعبو صنداونز على الكرة لكنهم لم يستطعوا فك دفاعات بيراميدز، بينما حاول لاعبو بيراميدز الخروج من مناطقهم الدفاعية.

وفي الدقيقة 74 سدد الشيبي كرة قوية عوضا عن إرسال عرضية من داخل منطقة جزاء صنداونز لكن دون خطورة.

شارك بيتر شالوليلي ونيو مايما في تغييرين جديدين لصنداونز في الدقيقة 78.

وجاء أول تدخل من كرونوسلاف يوريشيتش بمشاركة رمضان صبحي بدلا من قطة في الدقيقة 80 لمحاولة خطف هدف التعادل.

ورد أصحاب الأرض بمشاركة ثابيلو مورينا بدلا من ريبيرو صاحب الهدف في الدقيقة 84ز

وشارك كريم حافظ ومروان حمدي بدلا من إبراهيم عادل وفيستون ماييلي لتنشيط الفريق في آخر 3 دقائق.

وأطلق محمد حمدي كرة قوية مرت على يمين القائم في الدقيقة 89 بمحاولة للضيوف جديدة.

احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدلا من الضائع حاول فيها بيراميدز إدراك التعادل.

وبالفعل عرضية متقنة من مهند لاشين من الجهة اليسرى مرت من الجميع ورأسية وليد الكرتي تودع الكرة في الشباك معلنة التعادل في الدقيقة 90+5، وبعد أقل من دقيقة أطلق الحكم إسماعيل محمد صافرته معلنا التعادل في جنوب إفريقيا والحسم في الأول من يونيو المقبل.

بيراميدز صنداونز نهائي دوري أبطال إفريقيا
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