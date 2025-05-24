ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف

يبدو أن الصيف سيكون ساخنا في مانشستر يونايتد والبداية ستكون برحيل أليخاندرو جارناتشو لاعب الفريق الشاب.

أليخاندرو جارناتشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وخسر يونايتد لقب الدوري الأوروبي أمام توتنام وسيغيب عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن روبن أموريم أبلغ لاعبي مانشستر يونايتد باستمراره مدربا للفريق الموسم المقبل وطلب من جارناتشو البحث عن نادٍ جديد.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي خاطب اللاعبين في ملعب كارينجتون بمقر تدريبات الفريق اليوم السبت لإبلاغهم بخططه الخاصة وخطط جارناتشو.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو هذا الموسم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

ويأتي ذلك في الوقت ذاته التي تشير لاقتراب برونو فيرنانديز من الانتقال لصفوف الهلال السعودي وعدم تحديد مستقبله أيضا.

ويختتم يونايتد الموسم بلقاء أستون فيلا غدا الأحد في آخر جولات الدوري الإنجليزي.