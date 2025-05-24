الكشف عن ملاعب كأس العرب 2025

السبت، 24 مايو 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

تحددت 6 ملاعب لاستضافة نهائيات كأس العرب 2025 والمقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة غدا الأحد حيث يتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول. (طالع التفاصيل)

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

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وكشف جاسم عبدالعزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم لوسائل الإعلام الملاعب قائلا: "ستقام كأس العرب في ستة ملاعب مونديالية وهي البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية".

وأوضح أن مباراة الافتتاح ستقام في الأول من ديسمبر على ملعب البيت، فيما سيقام النهائي يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

كما أشار إلى أن إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بتاريخ 18 ديسمبر المقبل لن يكون عائقا أمام المنتخبات العربية الإفريقية المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق بعد ذلك الموعد بثلاثة أيام، نظرا لأن مباريات بعض المنتخبات ستقام بعد عدة أيام من مباراة افتتاح البطولة الإفريقية ماعدا منتخب المغرب المستضيف، لافتا إلى أنه جرت بعض المشاورات مع الاتحاد المغربي بشأن موعد بطولة كأس إفريقيا.

ومن المنتظر أن تبدأ نهائيات أمم إفريقيا 2025 يوم 21 ديسمبر في المغرب أي بعد 3 أيام من نهاية كأس العرب.

وأتم "نحن في مرحلة مشاورات مع فيفا من أجل تثبيت موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب التي ستقام أيضا في قطر عام 2029".

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

وجاءت مستويات القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر – الجزائر – المغرب – مصر


المستوى الثاني: تونس – السعودية – العراق – الأردن


المستوى الثالث: الإمارات – المتأهل من عمان × الصومال – المتأهل من البحرين × جيبوتي – المتأهل من سوريا × جنوب السودان


المستوى الرابع: المتأهل من فلسطين × ليبيا – المتأهل من لبنان × السودان – المتأهل من الكويت × موريتانيا – المتأهل من اليمن × جزر القمر

وستُقام مباريات التصفيات المؤهلة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

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