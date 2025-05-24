بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن مستويات قرعة كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العرب 2025.

وتجرى القرعة غدا الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء منتخب مصر في المستوى الأول إلى جانب منتخبات قطر، الجزائر، والمغرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

وجاءت مستويات القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر – الجزائر – المغرب – مصر



المستوى الثاني: تونس – السعودية – العراق – الأردن



المستوى الثالث: الإمارات – المتأهل من عمان × الصومال – المتأهل من البحرين × جيبوتي – المتأهل من سوريا × جنوب السودان



المستوى الرابع: المتأهل من فلسطين × ليبيا – المتأهل من لبنان × السودان – المتأهل من الكويت × موريتانيا – المتأهل من اليمن × جزر القمر

وستُقام مباريات التصفيات المؤهلة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.