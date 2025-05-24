جرافينبيرخ يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

السبت، 24 مايو 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

جرافينبيرخ

حصل ريان جرافينبيرخ لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج اللاعب بالجائزة المقدمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري.

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وأسهم جرافينبيرخ في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

وانضم جرافنبرخ لليفربول في بداية الموسم الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك لاعب الوسط الهولندي في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي وتمكن من صناعة 4 أهداف.

ريان جرافينبيرخ ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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