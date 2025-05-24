جرافينبيرخ يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

حصل ريان جرافينبيرخ لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريان جرافينبيرخ النادي : ليفربول ليفربول

وتوج اللاعب بالجائزة المقدمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري.

وأسهم جرافينبيرخ في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

وانضم جرافنبرخ لليفربول في بداية الموسم الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك لاعب الوسط الهولندي في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي وتمكن من صناعة 4 أهداف.