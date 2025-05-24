انتهت نهائي أبطال إفريقيا - صنداونز (1)-(1) بيراميدز.. تعادل قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز ضد بيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في ملعب لوفتس فيرسفيلد في الرابعة عصرا، على أن يقام لقاء الإياب السبت المقبل لتحديد بطل القارة.

ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+3: جوووووووول بيراميدز يخطف التعادل برأسية بعد عرضية مرت من الجميع وأودعها الكرتي برأسية في الشباك

ق 88: مشاركة مروان حمدي وكريم حافظ بدلا من

ق 80: مشاركة رمضان بدلا من قطة

ق 74: محمد الشيبي يسدد بدلا من إرسال عرضية لكن بعيدة عن المرمى

ق 55: تسديدة من ريبرو يتصدى لها الشناوي ثم تأتي لموديبا والدفاع يشتت لتصل لريبيرو الذي سدد كرة سكنت الشباك

ق 47: بطاقة صفراء لأحمد عاطف قطة

ق 46: تسديدة ضعيفة من أحمد عاطف من لمسة واحد تمر دون خطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: عرضية محمد حمدي وتسديدة ماييلي تمر بجوار القائم الأيمن

ق 37: تغيير أول لصنداونز بمشاركة أدامز بدلا من ماتيوس

ق 34: ركلة حرة غير مباشرة من الشيبي تمر من الجميع ويبعدها ويليامز بقدمه والحكم يشهر راية التسلل على ماييلي الذي تداخل في اللعبة.

ق 19: تسديدة من إبراهيم عادل يتصدى لها ويليامز ويتابعها عادل بعرضية لماييلي الذي سدد ارتطمت بالمدافع وعلت العارضة.

ق 16: بينية من إبراهيم عادل وتسديدة أرضية ضعيفة من ماييلي تمر بجوار القائم الأيسر في أخطر فرص بيراميدز.

ق10: مرتدة سريعة لصنداونز.. والشناوي يتصدى لتصويبة راينرز الصاروخية ويحولها لركنية

ق 5: عرضية من قطة وتسديدة إبراهيم عادل ترتطم بالمدافع وتصل للحارس

بداية اللقاء