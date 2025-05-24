غزل المحلة يعلن غياب 5 لاعبين أمام طلائع الجيش

أعلن نادي غزل المحلة غياب 5 لاعبين خلال لقاء طلائع الجيش في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحل المحلة ضيفا على طلائع الجيش غدا الأحد في الثامنة مساءً على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وأوضح النادي أن محمد علي بن حمودة ومحمد أشرف وعامر عامر يغيبون عن اللقاء بسبب الإصابة.

فيما سيغيب الثنائي موري توريه ومحمد أشرف بنشرقي بسبب الإيقاف.

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى لمحمد عودة في منصب المدير الفني لزعيم الفلاحين خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافسيليو.

ويحتل الفريق المركز الثامن -قبل الأخير- للمجموعة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري برصيد 21 نقطة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وكانت رابطة الأندية قد ألغت الهبوط بنهاية الموسم الجاري عقب الاجتماع الذي أجرته مع أندية الدوري المصري.