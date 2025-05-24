تشكيل صنداونز - كاردوزو يدفع بالقوة الهجومية الضاربة ضد بيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا

السبت، 24 مايو 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

صنداونز

يعتمد ميجيل كاردوزو على القوة الهجومية الضاربة لفريقه صنداونز في تشكيل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في ملعب لوفتس فيرسفيلد في الرابعة عصرا، على أن يقام لقاء الإياب السبت المقبل لتحديد بطل القارة.

ويبدأ صنداونز بثلاثي في الهجوم ومن خلفه البرازيلي لوكا ريبيرو.

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وجاء تشكيل صنداونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

الوسط: ثيبو موكوينا - مارسيلو أليندي - لوكاس ريبيرو

الهجوم: أرثر سالاس - تاشريك ماتيوس - إكرام راينرز

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أوناينجو - نيو مايما - ديفين لونجا - باثيوسي أوباس - جايدن آدامز - موتوبي مفالا - ثيمبا زواني - ثابيلو مورينا - بيتر شالوليلي

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ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.

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