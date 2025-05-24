تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد صنداونز في نهائي أبطال إفريقيا

السبت، 24 مايو 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز أورلاندو

يقود فيستون ماييلي وإبراهيم عادل هجوم بيراميدز في مواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في ملعب لوفتس فيرسفيلد في الرابعة عصرا، على أن يقام لقاء الإياب السبت المقبل لتحديد بطل القارة.

ويجلس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء فيما يغيب مصطفى فتحي للإصابة.

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وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر - محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

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ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.

بيراميدز صنداونز نهائي دوري أبطال إفريقيا
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