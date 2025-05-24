محمد صلاح لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز

السبت، 24 مايو 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

توج محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال للموسم الحالي والمقدمة من رابطة الدوري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017/2018.

وكان صلاح قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

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وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.

ويستعد ليفربول لختام الموسم من الدوري الإنجليزي بلقاء كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

ويعد لاعبو ليفربول الأكثر تتويجا بالجائزة التي بدأ تقديمها منذ موسم 1947-48 برصيد 16 مرة.

يذكر أن صلاح لا زال أمامه الكثير من الألقاب الفردية الأخرى التي يحققها عن هذا الموسم مثل أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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