الكاس يصل قطر لحضور قرعة كأس العالم تحت 17 عاما

السبت، 24 مايو 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد الكاس

وصل إلى قطر أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، ووليد مهدي المدير الإداري للمنتخب، من أجل حضور قرعة المنتخب في كأس العالم.

وتقام القرعة غدا الأحد بالدوحة العاصمة القطرية، تزامنا مع إجراء قرعة كأس العرب 2025 للمنتخبات.

وعقد الكاس اجتماعا خلال الأيام الماضية مع وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة.

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وتأهل منتخب مصر تحت 17 عامًا كأس العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته ببطولة أمم أفريقيا، وتفوقه على منتخب أنجولا في المباراة الفاصلة.

ويضم منتخب مصر للناشئين مجموعة من العناصر الواعدة على غرار حمزة عبد الكريم وبلال عطية ومحمد خطاري ومحمد حمد.

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ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة، 48 منتخباً في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات فيفا وكأس العالم.

وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوما بدولة قطر.

أحمد الكاس كأس العالم للناشئين
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