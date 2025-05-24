كلوب: صافرات الاستهجان ضد ترينت كانت محبطة.. ويجب عدم نسيان ما قدمه للنادي

السبت، 24 مايو 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

يرى يورجن كلوس مدرب ليفربول السابق والمسؤول عن كرة القدم في شركة رد بول حاليا أن صافرات الاستهجان على ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول كانت محبطة.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كلوب خلال حفل مؤسسة ليفربول الخيرية: "لا أريد أن أقول لأي شخص كيف يفكر ولكن يمكنني أن أقول لك إن ما تفكر فيه مخطئ، أنا رجل عجوز ولا أريد إهدار الوقت عن طريق إخفاء أفكاري".

وواصل "شاهدت مباراة أرسنال وعندما سمعت صافرات الاستهجان ضد ترينت قلت ربما لأنني رجل عجوز ربما تكون المشكلة في سمعي، لذلك رفعت من صوت التلفاز".

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وأكمل "استغرق مني الأمر 10 ثواني أخرى لألاحظ ثم أغلقت التلفاز، حقيقة لم أكن سأشعر بإحباط أكبر من تلك اللحظة، هذا الفعل لا يأتي منا إطلاقا".

وتابع "لا أقول لكم إن عليكم ألا تشعروا بالغضب أو الإحباط ولا أقول لكم انسوا، لأن هذا النادي لا ينسى وهو شهير بذلك، لا ننسى الجيد أو السيء، ولكننا نتجاهل الأشياء السيئة ونتذكر الجيدة، لا يجب عليك أن تكون سعيدا لأن ترينت سيرحل ولكن لا تسنى ما فعله من أجل النادي، أنا لا أنسى ذلك".

وأضاف "كنت هناك كل يوم وأقول لكم إنه كان يعطي كل ما لديه من أجل ذلك النادي، والآن بعد 20 عاما قرر الذهاب إلى مكان آخر، إذا كان على شخص ما الشعور بالغضب سيكون ملاك النادي ولكنهم ليسوا كذلك".

وأردف "هذا الفتى سجل ركلة حرة في عمر 18 عاما ضد هوفنهايم لو لم يسجلها لم نكن لنتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأتم "ضد برشلونة، لقد فعل أكثر شيء مخادع في العالم وصنع الهدف الرابع في نتيجة لن تتكرر، ولكن الآن سيلعب لفريق بالعام المقبل ويجب أن نقرر كيف سنتعامل مع الأمر".

وكانت جماهير ليفربول قد أطلقت صافرات استهجان ضد أرنولد في مواجهة أرسنال بعد إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم.

وفاز ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

ترينت أليكساندر أرنولد ليفربول يورجن كلوب
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