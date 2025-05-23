مؤتمر الرمادي: لعنة الإصابات ضربتني في المعسكر.. ونجني تراكمات موسم كامل

الجمعة، 23 مايو 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

مؤتمر أيمن الرمادي - الزمالك

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لـ الزمالك تعرضه للإصابة خلال معسكر الفريق بالإسماعيلية.

ويستعد الزمالك للقاء بتروجت في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري غدا السبت.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "لعنة الإصابات ضربتني في معسكر الإسماعيلية، وتعرضت لإصابة بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، وتابعت تدريب الأمس من الملعب بسبب الإصابة، والأمور أفضل بالنسبة لي حاليا، وبعد الكأس سأخضع لمنظار الركبة".

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وشدد "سنكون جنودا لمصلحة الزمالك، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة".

وعن تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات أجاب: "الإصابات التي يعاني منها الفريق أمر صعب جدا، ولا يوجد مسؤول عن الإصابات إلا كثافة العمل، والجهاز الطبي ليس مسؤولا، وعندما توليت المهمة اكتشفت أن هناك أمور بعيدة عن الجهاز الطبي بها خلل تحتاج إلى علاج".

وأوضح "نجني تراكمات موسم كامل، وأحترم كل وجهات النظر، ونحتاج للعمل بشكل أدق مع اللاعبين كي لا يكونوا عرضة كبيرة للإصابات، ونبرئ ساحة الجهاز الطبي لأنهم تعرضوا لهجوم كبير في الفترة الماضية، ولا أحب إلقاء اللوم على الآخرين، وأنا المسؤول عن أي أمر في الفريق مسؤولية مباشرة، ودوري هو تحمل المسؤولية وحماية الأجهزة التي تعمل".

وكشف ما دار في معسكر الفريق قائلا: "كان مخططا الانتظام في معسكر لمدة 4 أيام، وبسبب ظروف تقلص المعسكر ليومين وكان مفيدا للفريق، ويجب أن نتعامل مع المستجدات، والفريق يأخذ خطوات جيدة للظهور بأفضل صورة، وهناك دوافع لدى اللاعبين، وحريصون على إرضاء الجماهير، وهذا أكبر دافع، والدوافع الأخرى أن الزمالك يحتاج للخروج ببطولة هذا الموسم".

وتابع "الفريق يعمل بشكل جيد استعداداً لمباراة الغد، وهناك إيجابيات كثيرة تحققت في الفترة الأخيرة، وأتمنى اكتمال صفوف الفريق في ظل الإصابات التي يعاني منها الزمالك، وأتوقع عودة جميع اللاعبين خلال أسبوع تقريبا".

وأضاف "عودة المصابين للمباريات والتدريبات مسؤولية الجميع، وأعتقد أن محمود جهاد اقترب من العودة، وبالنسبة لأحمد الجفالي سيتم تقييم موقفه في الفترة المقبلة".

وعلّق المدير الفني على عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق للتدريبات قائلا: "أحب اللاعب ذو القيمة في الملعب، خاصة وأن اللاعب الموهوب صاحب اللمسات المعينة يُضيف لي على المستوى الشخصي، وهذا أمر جيد".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت غدا السبت على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

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