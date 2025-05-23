مؤتمر مدرب صنداونز: نريد الفوز أمام بيراميدز.. ووضعنا الحالي الأفضل على الإطلاق

أوضح ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز أن فريقه يسعى للفوز على بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز غدا السبت ضيفا على صنداونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وقال المدير الفني لصنداونز في المؤتمر الصحفي: "هناك شعور بالمسؤولية تجاه خوض النهائي، فهي لحظة مهمة للجميع".

وأضاف "هناك أمل وسعادة بوصولنا للنهائي وأننا من بين أفضل فريقين هذا الموسم في القارة".

وأكمل "الجميع يعلم أننا بذلنا مجهودا كبيرا للوصول لهذه المرحلة".

وأردف "نستعد للمباراة من أجل الفوز وليس الخسارة، ونعرف قدراتنا جيدا".

وتابع "نريد الفوز بالمباراة، ومن الواضح أننا بحاجة إلى فهم كيف يمكن للخصم أن يسبب لنا الضرر، لذا علينا منعه".

وأتم "وضع الفريق الحالي هو أفضل ما وصلنا له على الإطلاق".

وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتوج صنداونز منذ أيام بلقب الدوري الجنوب إفريقي، ويأمل في حصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.