يورتشيتش: وصول بيراميدز للنهائي معجزة.. ونخوض 3 نهائيات في 10 أيام دون دعم من أحد

وصف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمعجزة.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب إفريقي في الرابعة عصر غدا السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة صن داونز: "ما حققناه حتى الآن يُعد معجزة بكل المقاييس، وهو ثمرة العمل الشاق من الجهاز الفني واللاعبين وكل من يعمل داخل هذا الكيان".

وعن مواجهة صن داونز، أضاف: "هي أصعب مباراة في مسيرتي التدريبية، لكنني مؤمن تمامًا بإمكانيات لاعبي فريقي، وبقدرتهم على تحقيق اللقب رغم صعوبة المنافس الذي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولة".

وأتم "بيراميدز ينافس على كل الجبهات، وخلال 10 أيام فقط سيلعب 3 نهائيات في 3 بطولات مختلفة، ولأول مرة في التاريخ سيلعب فريق مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال. بيراميدز لا يجد الدعم من أحد سوى إدارته، وثقة لاعبيه، وفخرهم بأنفسهم، وقدرتهم على حصد البطولات".

وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن بيراميدز ينافس على 3 ألقاب خلال الموسم الحالي: (دوري أبطال إفريقيا - الدوري المصري - كأس مصر).