قبل النهائي القاري.. تاريخ مواجهات بيراميدز مع أندية جنوب إفريقيا

ووسيحصل الفائز على لقب دوري أبطال إفريقيا 2025 على فرصة تمثيل القارة في كأس إنتركونتنتال 2025 بنهاية العام الجاري وكأس العالم للأندية 2029.

ولن تكون تلك أول مواجهة بين بيراميدز وصنداونز في المسابقات القارية.

فسبق أن خاض بيراميدز 6 مواجهات ضد فرق جنوب إفريقيا في المواسم الأخيرة سواء بمسابقتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

بيراميدز × مارومو جالانتس

التقى بيراميدز مع مارومو جالانتس في نسخة 2023 من الكونفدرالية في ربع النهائي.

تعادل بيراميدز ذهابا بنتيجة 1-1 في الدفاع الجوي حيث أدرك رمضان صبحي التعادل في الدقيقة 90+2.

وانتصر مارومو في الإياب بجنوب إفريقيا بهدف دون رد وأقصى بيراميدز.

بيراميدز × صنداونز

أوقعت القرعة بيراميدز رفقة صنداونز في مرحلة المجموعات من دوري أبطا إفريقيا 2024.

في بريتوريا استطاع بيراميدز فرض التعادل السلبي على صنداونز بدون أهداف.

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لكن في الدفاع الجوي خسر بيراميدز بهدف سجله ثيبوهو موكوينا في شباك أحمد ميهوب.

وودع بيراميدز البطولة مبكرا من مرحلة المجموعات في ظهوره الأول بدوري الأبطال.

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⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Teboho Mokoena got an opener for Masandawana!



𝐏𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝𝐬 0⃣➖1⃣ 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬



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بيراميدز × أورلاندو بايرتس

في النسخة الحالية من دوري الأبطال التقى بيراميدز مع أورلاندو في نصف نهائي دوري الأبطال.

استطاع بيراميدز فرض التعادل ذهاب في جنوب إفريقيا سلبيا.

وفي الإياب قلب تأخره من 2-1 لفوز بنتيجة 3-2 بفضل أهداف فيستون ماييلي (2) ورمضان صبحي ليخطف بطاقة العبور للنهائي.

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والآن سيتكرر اللقاء بين بيراميدز وصنداونز مرة أخرى، في مباراتين تحملان رقم 7 و8 بين بيراميدز وفرق جنوب إفريقيا.

بذلك إجمالا هذه نتائج مواجهات بيراميدز ضد فرق جنوب إفريقيا

6 مباريات

1 فوز بيراميدز

3 تعادل

2 فوز فرق جنوب إفريقيا

4 أهداف لبيراميدز

5 أهداف لفرق جنوب إفريقيا