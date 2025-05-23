قبل بيراميدز.. ماذا قدمت الفرق المصرية في أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا

يستعد بيراميدز لخوض أول مباراة نهائية في تاريخه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا إذ سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي.

وسيلتقي بيراميدز مع صنداونز غدا السبت في ذهاب النهائي بجنوب إفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة.

فماذا قدمت الفرق المصرية في أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا؟

1969

الإسماعيلي تعادل ذهابا مع الإنجيلبر الكونغولي 2-2 وفاز إيابا 3-1 وتوج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ مصر

1974

غزل المحلة خسر من كارا برازفيل الكونغولي 4-2 وخسر إيابا 2-1 ولم يحقق اللقب القاري

1982

الأهلي فاز على أشانتي كوتوكو الغاني 3-0 ذهابا وتعادل إيابا 1-1 وحقق أول ألقابه القارية الكبرى

1984

الزمالك فاز على شوتنج ستارز النيجيري 2-0 ذهابا و1-0 إيابا وحقق أول ألقابه القارية الكبرى

وسيكون بيراميدز خاص فريق مصري يخوض النهائي القاري، وهو ما يمثل الظهور المصري رقم 29 في نهائي المسابقة.

إجمالا خاض الفرق المصرية نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمسمى القديم أو الجديد في 28 مناسبة سابقة.

وحققت الفرق المصرية اللقب بواقع 18 مرة مقسمة على الأهلي 12 والزمالك 5 والإسماعيلي 1.

وخسرت الفرق المصرية نهائي دوري أبطال إفريقيا في 10 مناسبات بواقع 5 للأهلي و3 للزمالك و1 للإسماعيلي و1 لغزل المحلة.