قبل بيراميدز.. ماذا قدمت الفرق المصرية في أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 23 مايو 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - أورلاندو

يستعد بيراميدز لخوض أول مباراة نهائية في تاريخه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا إذ سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي.

وسيلتقي بيراميدز مع صنداونز غدا السبت في ذهاب النهائي بجنوب إفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة.

فماذا قدمت الفرق المصرية في أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا؟

أخبار متعلقة:
استعدادا لنهائي دوري الأبطال.. بعثة بيراميدز تصل إلى جنوب إفريقيا خبر في الجول - الزمالك يستعيد خدمات محمود جهاد أمام بيراميدز متحدث وزارة الرياضة: سيتم حشد الجماهير لتشجيع بيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز

1969

الإسماعيلي تعادل ذهابا مع الإنجيلبر الكونغولي 2-2 وفاز إيابا 3-1 وتوج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ مصر

1974

غزل المحلة خسر من كارا برازفيل الكونغولي 4-2 وخسر إيابا 2-1 ولم يحقق اللقب القاري

1982

الأهلي فاز على أشانتي كوتوكو الغاني 3-0 ذهابا وتعادل إيابا 1-1 وحقق أول ألقابه القارية الكبرى

1984

الزمالك فاز على شوتنج ستارز النيجيري 2-0 ذهابا و1-0 إيابا وحقق أول ألقابه القارية الكبرى

وسيكون بيراميدز خاص فريق مصري يخوض النهائي القاري، وهو ما يمثل الظهور المصري رقم 29 في نهائي المسابقة.

إجمالا خاض الفرق المصرية نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمسمى القديم أو الجديد في 28 مناسبة سابقة.

وحققت الفرق المصرية اللقب بواقع 18 مرة مقسمة على الأهلي 12 والزمالك 5 والإسماعيلي 1.

وخسرت الفرق المصرية نهائي دوري أبطال إفريقيا في 10 مناسبات بواقع 5 للأهلي و3 للزمالك و1 للإسماعيلي و1 لغزل المحلة.

نهائي أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مؤتمر دودو الجباس: لدينا فرصة للتتويج بـ 3بطولات.. وصنداونز مختلف عن أورلاندو بايرتس مؤتمر مدرب صنداونز: نريد الفوز أمام بيراميدز.. ووضعنا الحالي الأفضل على الإطلاق بالجنيه والدولار حتى 2029.. جوائز ضخمة منتظرة لـ بيراميدز حال التتويج بالألقاب الموسم الحالي يورتشيتش: وصول بيراميدز للنهائي معجزة.. ونخوض 3 نهائيات في 10 أيام دون دعم من أحد قبل النهائي القاري.. تاريخ مواجهات بيراميدز مع أندية جنوب إفريقيا نهائي أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز مواجهة الأهلي حولت موسمه.. لاعب صنداونز: لحظة نصف النهائي علمت أنهم سيحتاجونني ماييلي: كايزر تشيفز حاول ضمي في يناير.. وأنا في جنوب إفريقيا من أجل أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
المندوه يكشف حقيقة رحيل الرمادي قبل نهاية عقده 31 دقيقة | الدوري المصري
بث مباشر كرة يد - الأهلي (12)-(12) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 35 دقيقة | كرة يد
كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو 39 دقيقة | كرة يد
مؤتمر ماريسكا: هذا موقفنا من اهتمام ريال مدريد بـ إنزو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بهدف أشرقت.. الأهلي يحصد أول ألقابه بالفوز بكأس مصر على حساب دجلة 48 دقيقة | رياضة نسائية
عمرو أدهم: رد الزمالك على طلب بيراميدز وصل إلى المحكمة الرياضية الدولية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: فودين يعاني من مشاكل خارج الملعب.. وهذا موقف رودري ضد فولام ساعة | الكرة الأوروبية
القائمة الأخيرة.. تواجد مودريتش ومبابي في وداعية أنشيلوتي ضد سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي