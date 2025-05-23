مؤتمر سلوت: الفوز بالدوري يعزز فرص صلاح في الكرة الذهبية.. وهذه أول هدية لـ تشابي ألونسو

الجمعة، 23 مايو 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول، أن لاعبه الدولي المصري محمد صلاح يستحق المنافسة على الكرة الذهبية.

وقاد صلاح فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "فرص صلاح في الفوز بالكرة الذهبية؟ أعلق عليه آمالًا كبيرة، لقد قدم مواسم رائعة، لكن هذا الموسم ربما يتميز من حيث الأرقام، كما أننا فزنا بالدوري، وهذا يمنحه فرصة".

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وأضاف "للأسف، هو ليس اللاعب العظيم الوحيد، لكن إذا كانت هناك فرصة للفوز، فهي في هذا الموسم. وإذا لم يحدث، فسيبذل جهدا أكبر الموسم المقبل".

وشدد "العقلية التي يمتلكها هي أنه لا يرضى أبدا ويتطلع للمزيد. كفريق، يمكننا أن نكون أفضل قليلا. لعبنا على 4 بطولات، وحققنا واحدة فقط، لكنها الأصعب".

وعن ترينت ألكسندر أرنولد أوضح "هو راحل على أي حال، قد تكون هذه أول هدية أقدمها لـ تشابي ألونسو. لم أكن راضيا تماما عن كل دقيقة قضاها في التدريبات".

وتابع "في رأيي، كانت هناك لحظات معينة كان بإمكانه أن يبذل فيها مجهودا أكبر. أخبرته أنه مدافع أفضل بكثير مما يعتقد الناس، لكنه لا يُظهر ذلك طوال الوقت".

وبات أرنولد قريبا من الانتقال لريال مدريد، وسيلعب تحت قيادة تشابي ألونسو المدرب المنتظر خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وعن تصريحات ديكو المدير الرياضي لبرشلونة عن إعجابه بقدرات لويس دياز جناح ليفربول قال سلوت: "عندما نذهب إلى سوق الانتقالات، هناك أسماء نعرفها ويمكنها تحسين الفريق. أنا أيضا من المعجبين بمهاجمي برشلونة. كل ناد لديه اهتماماته".

ليفربول سيختتم الموسم الحالي بمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

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