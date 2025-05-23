بيريز: أنشيلوتي سيبقى جزءا من عائلة ريال مدريد الكبيرة

الجمعة، 23 مايو 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

أثنى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على الجهود التي بذلها كارلو أنشيلوتي خلال فترة توليه تدريب الفريق.

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي رحيل أنشيلوتي عن منصبه عقب مباراة ريال سوسيداد المقرر لها غدا السبت ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني.

وقال فلورنتينو بيريز عبر موقع ريال مدريد: "أنشيلوتي سيبقى دائما جزءاًمن عائلة ريال مدريد الكبيرة. نحن فخورون بمدرب ساهم في تحقيق هذا الكم من النجاحات، ومثل قيم نادينا بشكل مثالي".

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مدرب ريال مدريد وقع على عقود تدريب منتخب البرازيل.

وذلك بعدما اتفق النادي الملكي مع تشابي ألونسو على تدريب الملكي في المواسم الـ3 المقبلة بداية من كأس العالم للأندية، حسب العديد من التقارير.

المدرب الإيطالي سيقود منتخب البرازيل بداية من يوم 26 مايو الجاري.

سيصبح أنشيلوتي أول مدرب أجنبي يقود منتخب البرازيل في مباراة رسيمة منذ 100 عام، فقد أدار المدربين الأجانب 9 مباريات ودية آخرها كان في عام 1965.

أنشيلوتي أصبح رابع مدير فني أجنبي في تاريخ منتخب البرازيل والأول منذ 1965، فقد سبقه كل من، الأوروجوياني رامون بالتيرو 1925 والبرتغالي جوريكا 1944 والأرجنتيني فيليبو نونيز 1965.

الثلاثي مجتعما قاد البرازيل في 7 مباريات فاز في 5 تعادل في 1 وخسر 1.

سيسافر أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة المنتخب أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور يوم 6 يونيو، قبل مواجهة باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وحقق أنشيلوتي خلال فترتين مع ريال مدريد 15 بطولة، 3 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للاندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا ومثلهما لكأس السوبر الإسباني.

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