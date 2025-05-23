نهائي أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

سيرتدي نادي بيراميدز زيه التقليدي خلال مواجهته المرتقبة ضد صنداونز ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب إفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

وعقد اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا الاجتماع الفني لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم خلال الاتفاق على ترتيبات مباراة ذهاب النهائي حيث تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ50 ألف متفرج.

وتقام مباراة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.