الأكثر تتويجا في تاريخه.. ريال مدريد يعلن رحيل أنشيلوتي

أعلن ريال مدريد رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وانتقل أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل بعد سنوات من النجاح مع ريال مدريد.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:

"يعرب ريال مدريد عن امتنانه وتقديره لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. أنشيلوتي، يعد أكثر مدرب تتويجا في تاريخ ريال مدريد، محققا 15 لقبا خلال 6 مواسم، منها: 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس عالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبان في الدوري الإسباني، لقبان في كأس الملك، ولقبان في السوبر الإسباني. سيقام غدا حفل تكريم خاص للمدرب الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو في آخر مباراة له كمدرب لريال مدريد".

مدرب ريال مدريد وقع على عقود تدريب منتخب البرازيل.

وذلك بعدما اتفق النادي الملكي مع تشابي ألونسو على تدريب الملكي في المواسم الـ3 المقبلة بداية من كأس العالم للأندية، حسب العديد من التقارير.

المدرب الإيطالي سيقود منتخب البرازيل بداية من يوم 26 مايو الجاري.

سيصبح أنشيلوتي أول مدرب أجنبي يقود منتخب البرازيل في مباراة رسيمة منذ 100 عام، فقد أدار المدربين الأجانب 9 مباريات ودية آخرها كان في عام 1965.

أنشيلوتي أصبح رابع مدير فني أجنبي في تاريخ منتخب البرازيل والأول منذ 1965، فقد سبقه كل من، الأوروجوياني رامون بالتيرو 1925 والبرتغالي جوريكا 1944 والأرجنتيني فيليبو نونيز 1965.

الثلاثي مجتعما قاد البرازيل في 7 مباريات فاز في 5 تعادل في 1 وخسر 1.

سيسافر أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة المنتخب أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور يوم 6 يونيو، قبل مواجهة باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وحقق أنشيلوتي خلال فترتين مع ريال مدريد 15 بطولة، 3 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للاندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا ومثلهما لكأس السوبر الإسباني.