ليكيب: رغم رفضه في البداية.. الهلال يلاحق إنزاجي بـ 50 مليون يورو

الجمعة، 23 مايو 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

سيموين إنزاجي

يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته لإقناع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، بتولي تدريبه.

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إنزاجي رفض المقترح في البداية، لكن إدارة الهلال لم تتوقف عند ذلك، وعادت بعرض خرافي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.

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وأوضحت التقارير أن المحادثات بين الطرفين شملت نقاشات فنية تتعلق بتعزيز صفوف الفريق، في إشارة إلى تقدم المفاوضات وحدة ضغط الجانب السعودي لإغلاق الملف مبكرا، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأشارت إلى أن التوقيت جاء صادما لإدارة إنتر ميلان في ظل ارتباط الفريق بمواعيد حاسمة، حيث يخوض الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي وسط صراع شرس مع نابولي، ثم يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

في المقابل يستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتبط الهلال في الفترة الأخيرة بعدة أسماء لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وأنهى الهلال الموسم الجاري مكتفيا بلقب السوبر المحلي فيما خسر لقب الدوري لصالح الاتحاد ولقب دوري أبطال آسيا بالخسارة في نصف النهائي من أهلي جدة.

الهلال السعودي إنتر إنزاجي
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