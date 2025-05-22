مواجهة الأهلي حولت موسمه.. لاعب صنداونز: لحظة نصف النهائي علمت أنهم سيحتاجونني

كشف موسى ليبوسا لاعب وسط ماميلودي صنداونز عن اللحظة الفارقة في موسمه مع الفريق، حين تحول إلى أساسي مستمر بعدما بدأ الموسم على النقيض.

موسى ليبوسا النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

وقال ليبوسا في تصريحاته لموقع "إس إي بي سي سبورت" قبل النهائي المرتقب: "أعتقد أن الجميع كان مهما في الفريق، ولكن من جانبي لم أكن ألعب كثيرا في البداية".

وأضاف "ما كان يجب فعله هو مساعدة كل من يلعب، وحين يأتي وقتي سأتمسك به".

وأوضح "قبل نصف نهائي دوري الأبطال كانوا يقولون لي: سنحتاجك الآن. لذلك كان يجب أن أقدم أفضل ما أملك".

واختتم "في هذا النادي حين تحصل على فرصة يجب أن تستغلها في أي لحظة".

وكان ليبوسا قد تدرج تحت قيادة المدرب الحالي ميجيل كاردوزو من لاعب بديل إلى أساسي، بعد تعرض زميله لوكاس سواريز لانتقادات كبرى في الفترة الماضية.

وشارك ليبوسا أساسيا أمام الأهلي في مباراتي نصف النهائي.

وتأهل صنداونز على حساب الأهلي بقاعدة الهدف الخارجي، بعد التعادل 0-0 في بريتوريا و1-1 في القاهرة.

على الجانب الآخر تمكن بيراميدز من إقصاء أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بالفوز 3-2 في القاهرة بعد التعادل 0-0 ذهابا.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في بريتوريا، يوم السبت 24 مايو.