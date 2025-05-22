جوميز يفعلها.. الفتح يهزم ضمك ويضمن البقاء في الدوري السعودي

الخميس، 22 مايو 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

قاد البرتغالي جوزيه جوميز، نادي الفتح لخطف بطاقة البقاء في الدوري السعودي، بعد فوزه على ضمك.

وفاز الفتح على ضمك بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 33، قبل جولة واحدة من الختام.

وسجل المغربي مراد باتنا هدف المباراة الوحيد ليضمن لفريقه 3 نقاط ثمينة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد جوميز.. ميشالاك يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي خبر في الجول - جوميز يشكو الزمالك في فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال

وشارك لاعب الوسط المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك ونال بطاقة صفراء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ضاري العنزي لاعب ضمك في الدقيقة 50.

ومرر أمين السباعي كرة متقنة إلى مراد باتنا، الذي استقبلها بمهارة وأسكنها الشباك، مسجلًا هدف الفوز الثمين الذي ضمن للفتح البقاء رسميا في الدقيقة 63.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز 14 وضمن البقاء في الدوري من الجولة الماضية.

الدوري السعودي جوميز
نرشح لكم
فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين الاتحاد السعودي يعلن مواعيد القيد لموسم 2025-26 لجميع المسابقات وكيل إيراولا: تلقينا اتصالات لتدريب الهلال ولكن بيولي يعد بمنافسة النصر على الألقاب الموسم المقبل الرياضية: نجم أهلي جدة قرر الرحيل هذا الصيف النصر ينتظر قرارا مصيريا للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة شريف.. رونالدو يقود النصر لاستعادة الانتصارات على حساب الخليج ثالث أهداف ديانج .. الخلود يفوز على الفيحاء بثنائية ويضمن البقاء في الدوري السعودي
أخر الأخبار
الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد 4 ساعة | الدوري الإسباني
فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين 5 ساعة | ميركاتو
كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 5 ساعة | كرة يد
بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار 6 ساعة | الكرة المصرية
مواجهة الأهلي حولت موسمه.. لاعب صنداونز: لحظة نصف النهائي علمت أنهم سيحتاجونني 6 ساعة | الكرة الإفريقية
وكيله: لامين لامال سيجدد عقده مع برشلونة.. وسيكون اللاعب الأفضل في العالم 6 ساعة | الكرة الأوروبية
"كرتك كانت فنا".. رسالة فينيسيوس في وداع مودريتش 6 ساعة | الدوري الإسباني
جوميز يفعلها.. الفتح يهزم ضمك ويضمن البقاء في الدوري السعودي 7 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 3 تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني 4 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة