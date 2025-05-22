جوميز يفعلها.. الفتح يهزم ضمك ويضمن البقاء في الدوري السعودي

قاد البرتغالي جوزيه جوميز، نادي الفتح لخطف بطاقة البقاء في الدوري السعودي، بعد فوزه على ضمك.

وفاز الفتح على ضمك بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 33، قبل جولة واحدة من الختام.

وسجل المغربي مراد باتنا هدف المباراة الوحيد ليضمن لفريقه 3 نقاط ثمينة.

وشارك لاعب الوسط المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك ونال بطاقة صفراء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ضاري العنزي لاعب ضمك في الدقيقة 50.

ومرر أمين السباعي كرة متقنة إلى مراد باتنا، الذي استقبلها بمهارة وأسكنها الشباك، مسجلًا هدف الفوز الثمين الذي ضمن للفتح البقاء رسميا في الدقيقة 63.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز 14 وضمن البقاء في الدوري من الجولة الماضية.