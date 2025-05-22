صلاح: الكل لديه فرصة عادلة في الكرة الذهبية.. والفوز بالدوري مميز لهذا السبب

تسلم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية عن موسم 2024-25، اليوم الخميس خلال حفل أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وقال صلاح مع تسلمه للجائزة: "أحب إيان راش وأعتقد أنه سيظل الهداف التاريخي للنادي".

وأضاف "سأحاول أن أفوز بالجائزة مرة أخرى لأكون اللاعب الوحيد الذي فاز بها 4 مرات".

وأكمل "لا أشعر بسعادة مثل الفوز بالدوري الإنجليزي وأن يكون لي تأثير كبير خاصة في هذا العام بعد رحيل مدرب كبير ولاعبين كبار".

وأوضح "كنا نسأل أنفسنا: هل يمكننا تحقيق ذلك مع مدرب جديد؟ أعتقد أني قدمت أفضل ما أملك وفعلنا ما يلزم بشكل جيد".

وواصل "لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين ومدير فني رائع ونحن أبطال الدوري".

واختتم "سيكون من الجيد أن أفوز بالكرة الذهبية والكل لديه فرصة عادلة للفوز بها، ولكني سعيد بترك الأثر مع نادٍ مثل ليفربول".

وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وتحدث جون كروس رئيس رابطة الكتاب عن اكتساح صلاح عبر الموقع الرسمي للرابطة: "نادرًا ما نجد فائزًا أكثر شعبية من محمد صلاح، فوزه الساحق هو انعكاس لموسم مذهل".

وأكمل كروس "يواصل صلاح كتابة التاريخ، ومن الواضح أن أداءه هذا الموسم كان مفتاح فوز ليفربول بلقبه العشرين".

وأتم "لقد كان من دواعي سروري مشاهدته هذا الموسم، وسيكون من دواعي سروري الترحيب به في حفل عشاء احتفالًا بنجاحه".

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

وفاز صلاح بالجائزة موسمي 2017 - 2018، و2021 - 2022.

وتفوق صلاح باكتساح على منافسيه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، بالإضافة إلى 15 لاعبا آخرين حصلوا على أصوات.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.

ويستعد ليفربول لختام الموسم من الدوري الإنجليزي بلقاء كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

ويعد لاعبو ليفربول الأكثر تتويجا بالجائزة التي بدأ تقديمها منذ موسم 1947-48 برصيد 16 مرة.

يذكر أن صلاح لا زال أمامه الكثير من الألقاب الفردية الأخرى التي يحققها عن هذا الموسم مثل أفضل لاعب من الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.