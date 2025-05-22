فيفا يرفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة عن قيد الصفقات

رُفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا.

وجاء ذلك بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وسبق أن صرّح عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك "ننتظر خطابا من فيفا في الأيام المقبلة بنهاية قضية باتشيكو ورفع إيقاف القيد بسببها، بعدما تلقينا خطابا من محامي المدرب البرتغالي بحصوله على مستحقاته".

وكان المدرب البرتغالي قد حصل على حكم بأحقيته في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك.

وتتواجد أسماء فرق فاركو وإيسترن كومباني وأسوان والإسماعيلي وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي من الكرة المصرية على موقع فيفا الخاص بإيقاف القيد حتى الوقت الحالي لحين حل أزماتها.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.