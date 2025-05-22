وكيل إيراولا: تلقينا اتصالات لتدريب الهلال ولكن

الخميس، 22 مايو 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا - بورنموث

كشف جوسيب باراندياران وكيل أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث حقيقة وجود مفاوضات من الهلال السعودي.

وارتبط الهلال في الفترة الأخيرة بعدة أسماء لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وقال وكيل المدرب الإسباني عبر صحيفة "الرياضية": "تدريب الهلال؟ تلقينا اتصالات عديدة بوجود اهتمام من السعودية لكننا رفضناها".

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وأضاف "المدرب سعيد في الدوري الإنجليزي، ولا يفكر في أي تغيير خلال وقت قريب".

وشدد "أيراولا يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني ولا يفكر في تفعيله".

المدرب البالغ 42 عاما تولى تدريب بورنموث منذ 2023 ويمتد تعاقده حتى صيف 2026.

وقاد الإسباني فريق بورنموث خلال 86 مباراة في جميع المسابقات حقق الفوز في 34 و20 تعادل و32 هزيمة.

وأنهى الهلال الموسم الجاري مكتفيا بلقب السوبر المحلي فيما خسر لقب الدوري لصالح الاتحاد ولقب دوري أبطال آسيا بالخسارة في نصف النهائي من أهلي جدة.

أندوني إيراولا الهلال السعودي
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