كل ما تريد معرفته عن حفل تتويج صلاح بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية.. والقناة الناقلة

الخميس، 22 مايو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

يتسلم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية عن موسم 2024-25، اليوم الخميس خلال حفل يقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وأعلنت قنوات أون سبورت إذاعة الحفل بشكل مباشر وحصري والذي سيبدأ في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

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وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وتحدث جون كروس رئيس رابطة الكتاب عن اكتساح صلاح عبر الموقع الرسمي للرابطة: "نادرًا ما نجد فائزًا أكثر شعبية من محمد صلاح، فوزه الساحق هو انعكاس لموسم مذهل".

وأكمل كروس "يواصل صلاح كتابة التاريخ، ومن الواضح أن أداءه هذا الموسم كان مفتاح فوز ليفربول بلقبه العشرين".

وأتم "لقد كان من دواعي سروري مشاهدته هذا الموسم، وسيكون من دواعي سروري الترحيب به في حفل عشاء احتفالًا بنجاحه".

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

وفاز صلاح بالجائزة موسمي 2017 - 2018، و2021 - 2022.

محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام من اتحاد رابطة الكتاب الإنجليز - مجلة لايف | Live Magazine

وتفوق صلاح باكتساح على منافسيه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، بالإضافة إلى 15 لاعبا آخرين حصلوا على أصوات.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.

ويستعد ليفربول لختام الموسم من الدوري الإنجليزي بلقاء كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

ويعد لاعبو ليفربول الأكثر تتويجا بالجائزة التي بدأ تقديمها منذ موسم 1947-48 برصيد 16 مرة.

يذكر أن صلاح لا زال أمامه الكثير من الألقاب الفردية الأخرى التي يحققها عن هذا الموسم مثل أفضل لاعب من الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

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