فوت ميركاتو: لاعبو نانت يضغطون من أجل تعيين مدرب مغربي خلفا لـ كومبواريه

الخميس، 22 مايو 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

طالب لاعبو نانت الفرنسي بتعيين المدرب المغربي أحمد القنطاري مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أنطوان كومبواريه.

ورحل كومبواريه عن تدريب نانت بعد تراجع النتائج وهروب الفريق من مراكز الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري الفرنسي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن لاعبو نانت يضغطون على إدارة ناديهم من أجل تعيين المغربي أحمد القنطاري مدربا للفريق خلفا لـ أنطوان كومبواريه.

أخبار متعلقة:
نانت يعلن رحيل كومبواريه ليكيب: رحيل كومبواريه عن تدريب نانت رغم النجاة من الهبوط.. ليكيب: نانت يخطط لإقالة مدربه نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية

وأوضحت التقارير ذاتها ان القنطاري الذي عمل مساعدا لأنطوان كومبواريه يحظى بتأييد كبير من غرفة ملابس نانت لتولي المهمة.

القنطاري كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب المغرب، وأنهى مسيرته الكروية في يناير 2019، وتحول إلى التدريب، إذ بدأ كمدرب مساعد في فالنسيان.

وانتقل القنطاري للعمل مع صبري لاموشي في تدريب نادي نوتينجام فورست الإنجليزي ثم الدحيل القطري، قبل أن يعود لتولي تدريب فالنسيان في ديسمبر 2023.

وفي يناير 2025 انضم القنطاري لمساعدة كومبواريه في تدريب نادي نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

أحمد القنطاري مرشح لتدريب نانط الفرنسي : lematinsports

وأنهى نانت الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

وفاز نانت على منافسه مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وبذلك ضمن البقاء.

وابتعد عن ريمس الذي يتواجد في المركز الـ16 بفارق 33 نقطة.

ويلعب صاحب المركز الـ16 في الدوري الفرنسي مباراة فاصلة مع محتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية للبقاء.

مصطفى محمد نانت
نرشح لكم
كل ما تريد معرفته عن حفل تتويج صلاح بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية.. والقناة الناقلة مؤتمر كونتي: أنا متخصص في الانتصارات والهزائم.. ولا أريد أن ينسى الناس مسيرتي لويس كامبوس مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2030 ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. أيك أثينا يعلن ضم ديريك كوتيسا بوستيكجولو: سيكون مُحبطا إذا لم نواصل البناء في توتنام تقرير: تين هاج يقترب من تدريب ليفركوزن برونو فيرنانديز: سأستمر مع مانشستر يونايتد حتى يخبروني بأنه حان وقت رحيلي قائمة ألمانيا - عودة تير شتيجن وفولكروج استعدادا لنصف نهائي الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الزمالك (20)-(17) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | رياضات أخرى
مران الزمالك - ماهر وجهاد يشاركان في جزء من التدريبات.. وعودة محمد السيد ساعة | الكرة المصرية
كل ما تريد معرفته عن حفل تتويج صلاح بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتطرق لتأثير كأس العرب على التصنيف.. ولسنا قلقين من النتائج 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - اتحاد الكرة يوافق على تعديل موعد كأس السوبر 2 ساعة | رياضة نسائية
وكيل ربيعة لـ في الجول: مفاوضات الأهلي توقفت منذ 3 أسابيع.. وندرس عروضا سعودية 3 ساعة | الدوري المصري
الختام 12 يونيو.. الكشف عن مواعيد المربع الذهبي ونهائي كأس عاصمة مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني