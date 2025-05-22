فوت ميركاتو: لاعبو نانت يضغطون من أجل تعيين مدرب مغربي خلفا لـ كومبواريه

طالب لاعبو نانت الفرنسي بتعيين المدرب المغربي أحمد القنطاري مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أنطوان كومبواريه.

ورحل كومبواريه عن تدريب نانت بعد تراجع النتائج وهروب الفريق من مراكز الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري الفرنسي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن لاعبو نانت يضغطون على إدارة ناديهم من أجل تعيين المغربي أحمد القنطاري مدربا للفريق خلفا لـ أنطوان كومبواريه.

وأوضحت التقارير ذاتها ان القنطاري الذي عمل مساعدا لأنطوان كومبواريه يحظى بتأييد كبير من غرفة ملابس نانت لتولي المهمة.

القنطاري كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب المغرب، وأنهى مسيرته الكروية في يناير 2019، وتحول إلى التدريب، إذ بدأ كمدرب مساعد في فالنسيان.

وانتقل القنطاري للعمل مع صبري لاموشي في تدريب نادي نوتينجام فورست الإنجليزي ثم الدحيل القطري، قبل أن يعود لتولي تدريب فالنسيان في ديسمبر 2023.

وفي يناير 2025 انضم القنطاري لمساعدة كومبواريه في تدريب نادي نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

وأنهى نانت الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

وفاز نانت على منافسه مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وبذلك ضمن البقاء.

وابتعد عن ريمس الذي يتواجد في المركز الـ16 بفارق 33 نقطة.

ويلعب صاحب المركز الـ16 في الدوري الفرنسي مباراة فاصلة مع محتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية للبقاء.