لويس كامبوس مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2030

الخميس، 22 مايو 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

لويس كامبوس

يستمر لويس كامبوس في منصب المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان حتى 2030.

وارتبط اسم الرجل البرتغالي بالانتقال للدوري السعودي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان تعاقد كامبوس ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان.

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وأوضحت شركة قطر للاستثمارات الرياضية -المالكة- دور البرتغالي في بيانها الصحفي: "في منصبه، سيواصل لويس كامبوس الإشراف على الاستراتيجية الرياضية الشاملة لمجموعة قطر للاستثمارات الرياضية، بما في ذلك كرة القدم للرجال في باريس سان جيرمان، وتقديم المشورة لنادي سبورتنج براجا".

وأضاف البيان "كما سيلعب دورا رئيسيا في تحديد فرص استثمارية جديدة في كرة القدم متعددة الأندية، والأصول الرياضية الدولية، والمواهب رفيعة المستوى. وبهذه الصفة، سيواصل دوره في اكتشاف المواهب واستقطابها، وجميع الأمور المتعلقة بالمواهب الرياضية داخل المجموعة".

وتولى كامبوس المهمة في 2022 وضم منذ ذلك الحين فيتنيا ونونو مينديش وفابيان رويز وريناتو سانشيز وراندال كولو مواني وجونكالو راموس ومانويل أوجارتي وعثمان ديميبلي ولوكاس هيرنانديز وبرادلي باركولا وخيفيتشيا كفاراستيخيليا وجواو نيفيز وديزيري دوي وويليان باتشو.

وحقق الفريق هذا الموسم لقب الدوري الفرنسي ويستعد لخوض نهائي كأس فرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا من أجل ثلاثية تاريخية.

وسبق أن صرّح لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان قائلا: "أود أن يستمر لويس كامبوس في النادي. لقد بدأت معه، وأود أن أنهي مسيرتي معه".

وسبق أن كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة تفاوضه مع البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

وعمل كامبوس من قبل ككشاف للاعبين في ريال مدريد تحت إمرة جوزيه مورينيو في سنة 2012، كما ساهم في ضم راداميل فالكاو وأنتوني مارسيال حينما كان يعمل في موناكو، وقاد ليل الفرنسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي في 2021.

لويس كامبوس باريس سان جيرمان
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