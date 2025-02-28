رد رسمي من الاتحاد السعودي على أنباء مفاوضات المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة تفاوضه مع البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

وترددت أنباء عن رغبة الاتحاد السعودي في الاستعانة بكامبوس لتولي مهمة الإدارة الفنية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن المفاوضات مع البرتغالي لويس كامبوس، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوليه قيادة دفة الإدارة الفنية بالاتحاد. يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الخبر عار من الصحة، داعين إلى أهمية التواصل المباشر مع إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالاتحاد عبر قنوات التواصل المتعددة لمزيد من تحري المصداقية لمثل تلك الأخبار".

فيما كشف سانتي أونا الصحفي بموقع فوت ميركانو في وقت سابق عن إمكانية انضمام لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال أونا إن اسم كامبوس يتردد حاليا في مكاتب ريال مدريد كمدير رياضي محتمل.

وفقا للصحفي الإسباني فإن كامبوس كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد منذ عامين ولكنه اختار تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وسبق لكامبوس العمل ككشاف للاعبين في ريال مدريد تحت إمرة جوزيه مورينيو في سنة 2012، كما ساهم في ضم راداميل فالكاو وأنتوني مارسيال حينما كان يعمل في موناكو.