مامارداشفيلي: لا أفكر في إعارة أخرى.. سألعب مع ليفربول بالموسم الجديد
الخميس، 22 مايو 2025 - 16:24
كتب : FilGoal
رفع جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي.
في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم الحالي معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.
وقال مامارداشفيلي في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".
وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".
صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.
ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.
وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.
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