برونو فيرنانديز: سأستمر مع مانشستر يونايتد حتى يخبروني بأنه حان وقت رحيلي

الخميس، 22 مايو 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

كشف برونو فيرنانديز موقفه من الرحيل عن مانشستر يونايتد في ظل التقارير التي تربطه بالهلال السعودي.

وخسر يونايتد لقب الدوري الأوروبي لصالح توتنام بالسقوط في سان ماميس بنتيجة 1-0.

وقال برونو فيرنانديز عبر شبكة TNT: دائما قلت إنني سأستمر مع النادي حتى يخبروني بأنه حان وقت رحيلي".

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وأكمل "أرغب في تقديم المزيد لإعادة النادي إلى أوقاته المجيدة".

وأردف "إذا أعتقد النادي أنه حان وقت رحيلي لأنه يحتاج بعض الأموال أو لأي سبب آخر، فهذا يحدث أحيانا بهذه الطريقة".

وعن عدم التأهل لدوري الأبطال: "لم يحدث هذا لأول مرة، ما أريده الفوز بالألقاب والتواجد في أفضل المسابقات، لكن لن نحصل على ذلك الموسم المقبل".

ويمتد تعاقد برونو مع يونايتد حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وفاز برونو بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد عن الموسم الجاري إذ سجل 19 هدفا وصنع 19 خلال 56 مباراة بجميع المسابقات.

ويختتم يونايتد موسمه يوم الأحد المقبل بلقاء أستون فيلا.

وسبق أن كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن برونو فيرنانديز ووكيله طلبا زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو من أجل الموافقة على الانتقال في صفقة لمدة 3 مواسم.

ويسعى الهلال لتخفيض مطالبه المادية مع الاستعداد لكسر الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.

ويخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بُل سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

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