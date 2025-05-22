كاف يكشف التصميم الجديد لكأس دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التصميم الجديد لكأس دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحصد الفائز بنهائي النسخة الحالية الكأس الجديدة.

ويلتقي بيراميدز أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2024 - 2025.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت 24 مايو، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

وتم الكشف عن الكأس الجديدة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بحضور أساطير كرة القدم الإفريقية والناديين المشاركين في النهائي صنداونز وبيراميدز.

وتستوحي الكأس الجديدة تصميمها من المنافسة الشرسة والتراث الثقافي الغني للقارة، وتتميز الكأس بخطوط فضية وذهبية أنيقة ترمز إلى الوحدة والتنافس والتوازن التنافسي الذي يميز البطولة، وفقا لما جاء في موقع الاتحاد الإفريقي.

وتمثل الكرة الذهبية -المزينة بالرمزية الإفريقية- الجائزة الكبرى: النصر.

كما أن التفاعل بين عنصري الفضة والذهب يرمز إلى انتصار الأبطال وشرف المنافسين، مما يعزز روح الاحترام والطموح والتميز التي تميز كرة القدم الإفريقية.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على حساب الترجي في المباراة النهائية.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها بيراميدز إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

أما صنداونز فحقق اللقب مرة سابقة عام 2016 بعد فوزه على حساب الزمالك 3-1 في مجموعة المباراتين.

وكان كاف قد سبق له وصمم كأسا جديدة لبطولة السوبر الإفريقي والتي أقيمت مع بداية الموسم الجاري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي الأخير بركلات الترجيح.