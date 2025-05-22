زبير بيه: اتفقت مع الخطيب على مباراة ودية بين النجم والأهلي ضمن احتفالات المئوية

كشف زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي عن اتفاقه مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إقامة مباراة ودية بين الفريقين.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات نادي النجم الساحلي بمئويته إذ تم تأسيس النادي عام 1925.

وكشف زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي عبر قناة ناديه: "اتفقت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إقامة مباراة ودية بين النجم الساحلي والأهلي ضمن احتفالاتنا بمئوية النادي".

وأوضح بيه "سيتم تحديد موعد المباراة والإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة".

وسبق وأن تواجه الأهلي والنجم 13 مرة سابقا في البطولات القارية.

وحقق الأهلي الفوز في 5 مناسبات مقابل 4 للنجم والتعادل في 4 آخرين.

وجمعت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2020 ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي وقتها في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وتواجه الأهلي أمام النجم الساحلي مرتين في نهائي دوري أبطال إفريقيا عامي 2005 و2007.

وحقق الأهلي لقب 2005 بينما حصد النجم لقب 2007.