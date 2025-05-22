الرياضية: نجم أهلي جدة قرر الرحيل هذا الصيف

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الإسباني جابريل فيجا لاعب أهلي جدة قرر إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

اقترب نادي بورتو البرتغالي من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني جابري فيجا لاعب أهلي جدة السعودي، حسب تقارير سعودية.

وذكر التقرير أن جابريل فيجا قرر عدم الاستمرار مع أهلي جدة والرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم استكمال عقده نظرًا للعروض التي جاءت للاعب ورغبة منه في العودة إلى أوروبا من جديد وهذا هو الوضع الحالي بالنسبة للاعب مع أهلي جدة".

وتابع التقرير أن مفاوضات بورتو مازالت مستمرة لم تنتهِ بشكل رسمي مع أهلي جدة حتى الآن.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا بنهاية الموسم المقبل، حيث خاض رفقة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

يشار إلى أن أهلي جدة تعاقد مع الإسباني جابرييل فيجا صيف 2023، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 أعوام تنتهي 2026 قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بورتو في مفاوضات متقدمة مع أهلي جدة لشراء عقد الإسباني جابري فيجا والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي مع توقعات للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قريبا.

يذكر أن بورتو يلعب ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية 2025.