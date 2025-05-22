استعدادا لنهائي دوري الأبطال.. بعثة بيراميدز تصل إلى جنوب إفريقيا

وصلت بعثة بيراميدز إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صنداونز وبيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكان بيراميدز قد حسم تأهله بعد الفوز على أورلاندو في نصف النهائي.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – أسامة جلال – محمد الشيبي – طارق علاء – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد توفيق

خط الوسط: محمود عبد العاطي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مراون حمدي – دودو الجباس

وغاب أوجولا عن القائمة التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة.

شعر اللاعب بآلام في الركبة خلال المران وخضع لأشعة وتقرر بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمواجهة الإياب.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 يونيو.