بيرنان جونسون: لا أستطيع وصف شعوري.. وهذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي

لم يعرف بيرنان جونسون صاحب هدف تتويج توتنام بلقب الدوري الأوروبي كيف يصف شعوره بعد نهاية اللقاء.

وانتصر توتنام باللقب لأول مرة منذ 1984 وأنهى صيام دام 17 عاما دون ألقاب.

وقال صاحب هدف تتويج توتنام عبر قناة TNT الإنجليزية: "سعيد للغاية، الفريق لم يفز بأي لقب منذ 17 عاما، هذا يعني الكثير بالنسبة لي".

وواصل "منذ قدومي للنادي كنت أعلم أننا فريق جيد لكن لا نفوز بالألقاب والآن حققنا الألقاب".

وأتم "علمت أنني لمست الكرة ثم نظرت لها لأنني لم ألمسها بشكل واضح ثم تهادت في الشباك، لا أستطيع وصف شعوري".

ولأول مرة يسجل توتنام هدفا في مباراة نهائية منذ 2008، هدف كان وزنه ذهبا توج به باللقب.

video:1

وحصد توتنام بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026 كونه بطلا للدوري الأوروبي.

حقق توتنام اللقب للمرة الثالثة في تاريخه متساويا مع إنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس وأتليتكو مدريد كثاني أكثر فريق حقق اللقب بعد إشبيلية صاحب الرقم القياسي بـ 7 ألقاب.

ويعد ذلك أول نهائي يقام بين فريقين أنهيا الموسم خارج المراكز العشرة الأولى في الدوري.

أصبح توتنام أول فريق إنجليزي يواجه منافسا من بلاده في دوريين نهائيين من الدوري الأوروبي، الأول ضد ولفرهامبتون في 1972 وانتصر والثاني ضد مانشستر يونايتد في 2025 وانتصر.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد من نفس الخصم 4 مرات في نفس الموسم منذ 40 عاما.

وأصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يخسر نهائيات أوروبية في القرن الحالي بواقع 4 ألقاب من 6 نهائيات بالتساوي مع ليفربول.

وأصبح بوستيكجولو أول أسترالي يتوج ببطولة أوروبية كبرى.

وفي نفس الموسم فك توتنام العقدة رفقة هدافه التاريخي رغم رحيله، إذ حصد كلاهما أول لقب له هذا الموسم، فاز هاري كين بلقب الدوري الألماني وتلاه توتنام بلقب الدوري الأوروبي.

وحقق توتنام اللقب باستحواذ 27.7% و115 تمريرة وهو أقل أرقام حققها فريق توج بلقب بطولة أوروبية في 2009-10.