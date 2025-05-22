في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر
الخميس، 22 مايو 2025 - 00:15
كتب : إبراهيم رمضان
بدأ ناصر ماهر لاعب الزمالك في المشاركة تدريجيا بتدريبات الفريق تمهيدا للعودة لخوض المباريات.
وتعرض ناصر ماهر للإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا وغاب عن مباراتي البنك الأهلي وبيراميدز.
وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر بدأ في التعافي من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.
ومن المتوقع أن يصبح ناصر ماهر جاهزا لخوض المباريات عقب الانتهاء من مواجهة بتروجت يوم السبت المقبل.
وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.
فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يزم 5 يونيو المقبل.
ناصر ماهر خاض مع الزمالك 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما.
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