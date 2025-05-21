يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد بشكل رسمي مشاركة فريقي الأهلي والزمالك في منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي: "أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تأهل ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، المقرر إقامتها في مصر.

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"لأهلي تأهل بصفته بطل كأس السوبر الإفريقي 2025 فيما سيشارك الزمالك بصفته النادي المستضيف للبطولة".

"كل التوفيق لممثلي مصر في هذا الحدث العالمي الكبير".

ووفقا للوائح البطولة يختار النادي المستضيف للبطولة مجموعته وهذا ينطبق على نادي الزمالك في تلك الحالة.

وكان مصدر من الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com عن اختيار فريقه لمجموعته بشكل طبيعي بعد الجمع بين لقبي الدوري والسوبر. (مزيد من التفاصيل)

وسبق أن تقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بطلب لنظيره الدولي بشأن مشاركة في البطولة رفقة الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ووصل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ويواجه الأهلي فريق المنتدى المغربي بينما يلاقي الزمالك فريق الترجي.

وتقام مباريات نصف نهائي البطولة غدا الخميس.

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